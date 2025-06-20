Физиев ответил, что нужно для победы в бою с Топурией

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев поделился мнением о потенциальном поединке с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

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«За счёт чего мог бы победить Топурию? Честно сказать, не задумывался. Хороший умный боксёр, с сильными руками. С такими нужно по таю работать, мне кажется, нужно прямо чистый тайский бокс показать», — приводит слова Физиева «Матч ТВ».

Напомним, Физиев в следующем поединке встретится с чилийским спортсменом Игнасио Бахамондесом. Противостояние состоится 21 июня в Баку (Азербайджан) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 8.