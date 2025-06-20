Промоутер Гаджиев рассказал о своем отношении к запрету на бои в исламе

Камил Гаджиев рассказал о своем отношении к запрету на бои в исламе.

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– Вы религиозный человек?

– Считаю, что да. То, что с нами происходит, это решение Всевышнего, которое принято на основании, как мы живем. Хочется верить, что мои благие намерения и дела влияют на мою семью, на все отношения. Если у меня что-то идет не так – значит, Всевышний считает, что я что-то недостаточно правильно делаю, недостаточно правильно живу, нужно еще работать над собой, укреплять веру.

– Как к этому пришли?

– Сначала по инерции, потом и щелчки были от Всевышнего – посылы, после которых понимаешь, что надо задуматься, как проживаешь каждый день. Я-то великим грешником себя никогда не считал – как, наверное, и любой человек. В целом стараюсь жить по совести. Ну а вера – то, что нас во многом сдерживает.

– Нет ли противоречий в том, что ислам запрещает бои?

– Очевидно, есть. Но я когда сам спортом занимался, то от веры был далеким человеком. А сейчас деньги, которые зарабатываются с помощью индустрии единоборств, трачу на благие дела, помогаю благотворительным учреждениям, для меня это определенное оправдание, когда я предстану на суд Всевышнего. Уверен ли я, что все делаю правильно? Нет. Ни один человек не может быть уверен. Но как будто бы мы не самым плохим делом заняты.

– Старшие когда-нибудь говорили вам, что занимаетесь не тем?

– А у меня нет старших, я сам старший. Отец в этом особо не разбирался, дяди [ничего] не говорят. Наверное, им нравится, что я при деле, – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.