Украинского кикбоксера лишат золота чемпионата Европы

Украинского кикбоксера дисквалифицировали на два года за допинг, он будет лишен золота чемпионата Европы
Международное агентство допинг‑тестирования (ITA) на официальном сайте объявило об отстранении украинского кикбоксера Даниила Матяша на два года за нарушение антидопинговых правил.
Наказание было вынесено от имени Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).
Матяш сдал положительный допинг‑тест 26 августа 2024 года во внесоревновательный период, в пробе спортсмена был обнаружен гидрохлоротиазид.
Срок дисквалификации 21‑летнего украинца — с 19 ноября 2024 года по 18 ноября 2026 года, а результаты спортсмена аннулируются с 26 августа 2024 года. В ноябре 2024 года Матяш стал чемпионом Европы, поэтому должен быть лишен титула.
Обнаруженное у Матяша вещество относится к диуретикам и маскирующим агентам. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запрещает его использование в любое время. Гидрохлоротиазид может применяться спортсменами для выведения жидкости с целью быстрой потери веса.