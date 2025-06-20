Украинского кикбоксера лишат золота чемпионата Европы

Международное агентство допинг‑тестирования (ITA) на официальном сайте объявило об отстранении украинского кикбоксера Даниила Матяша на два года за нарушение антидопинговых правил.

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Наказание было вынесено от имени Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

Матяш сдал положительный допинг‑тест 26 августа 2024 года во внесоревновательный период, в пробе спортсмена был обнаружен гидрохлоротиазид.

Срок дисквалификации 21‑летнего украинца — с 19 ноября 2024 года по 18 ноября 2026 года, а результаты спортсмена аннулируются с 26 августа 2024 года. В ноябре 2024 года Матяш стал чемпионом Европы, поэтому должен быть лишен титула.

Обнаруженное у Матяша вещество относится к диуретикам и маскирующим агентам. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запрещает его использование в любое время. Гидрохлоротиазид может применяться спортсменами для выведения жидкости с целью быстрой потери веса.