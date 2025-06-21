Тагир Уланбеков победил Азата Максума на турнире UFC в Баку

12-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянин Тагир Уланбеков победил представителя Казахстана Азата Максума единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан).

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Отметим, что секундантами Тагира в данном поединке были его одноклубники — член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов и действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Ислам Махачев.

Напомним, Тагиру 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Уланбеков дебютировал в июле 2013 года, а в UFC он перешёл в октябре 2020 года. В своём рекорде Тагир теперь имеет 17 побед и два поражения.

Азату 30 лет. В качестве профессионала представитель Казахстана дебютировал в мае 2017 года, а в UFC он перешёл в июле 2023 года.