Хабиб Нурмагомедов из-за эмоций не стал смотреть решение судей по бою Уланбекова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отвернулся от судей и бойцов во время оглашения победителя поединка между россиянином Тагиром Уланбековым и Азатом Максумом из Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время оглашения победителя Нурмагомедов заметно нервничал и отвернулся от рефери и бойцов. Все трое судей отдали победу Уланбекову.