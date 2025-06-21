Хабиб Нурмагомедов из-за эмоций не стал смотреть решение судей по бою Уланбекова
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отвернулся от судей и бойцов во время оглашения победителя поединка между россиянином Тагиром Уланбековым и Азатом Максумом из Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Во время оглашения победителя Нурмагомедов заметно нервничал и отвернулся от рефери и бойцов. Все трое судей отдали победу Уланбекову.
"Хабиб после боя сказал, что я отлично себя показал, - сказал Уланбеков ТАСС. - Между раундами он говорил, чтобы я не отпускал ногу с педали "газ".