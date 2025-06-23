Титульник Топурии и Оливейры, поединок Пола с экс-чемпионом мира. Главные бои недели

А ещё в программе — полуфиналы Гран-при PFL с российскими тяжами и поединок Деонтея Уайлдера.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество ярких турниров и противостояний. Особенно насыщенной она будет для фанатов ММА, ведь их ожидает номерной турнир UFC 317 с титульником Илии Топурии и Чарльза Оливейры в лёгком весе и боем за пояс в дивизионе «мухачей», а также турнир PFL с полуфиналами Гран-при с участием российских тяжей. Ну и никуда без профессионального бокса, где очередной поединок проведёт Джейк Пол.

В ночь с 27 на 28 июня. Валентин Молдавский — Александр Романов

В PFL состоится очередной турнир серии World Tournament, в рамках которого пройдут полуфинальные поединки в Гран-при тяжеловесов. В одном из них выступит российский боец Валентин Молдавский, который разделит клетку с бывшим бойцом UFC Александром Романовым. Ученик Фёдора Емельяненко участвовал и в прошлом розыгрыше Гран-при PFL, но после победы над Анте Делией россиянин уступил Линтону Васселлу и завершил выступления. В текущем сезоне лиги Валентин стартовал с непростой победы над другим россиянином Сергеем Билостенным и пробился в полуфинал, где ему предстоит не менее сложный поединок против Александра Романова. За плечами бойца из Молдавии 10 поединков в лучшей лиге мира, при этом Романов одержал там семь побед, так что лёгкой прогулки для Молдавского точно не предвидится.

В ночь с 27 на 28 июня. Олег Попов — Родриго Насименто

Интересно, что в другом полуфинале Гран-при PFL в тяжёлом весе также будет противостояние представителя России с бывшим бойцом UFC: Олег Попов разделит клетку с Родриго Насименто. Россиянин — действующий финалист Гран-при тяжей PFL, в прошлом сезоне он остановился в шаге от победы, уступив соотечественнику Денису Гольцову, и теперь Олег намерен исправить прошлогоднюю ошибку. В полуфинале ему предстоит бой против Родриго Насименто, который имеет опыт выступлений в UFC, правда, там он чередовал победы с поражениями, а контракта с лигой лишился после поражения от Александра Романова. Теперь бразилец пробует себя в новой лиге.

В ночь с 28 на 29 июня. Илия Топурия — Чарльз Оливейра

В Лас-Вегасе пройдёт долгожданный масштабный турнир UFC 317, в котором состоится дебют экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Илии Топурии в новом дивизионе. И испанец с грузинскими корнями сразу же оспорит титул, которым долгое время владел российский боец Ислам Махачев. Но соперником Илии будет не Махачев, хотя Топурия всячески пытался заполучить этот поединок, а Чарльз Оливейра — бывший чемпион UFC в лёгком весе. Этот бой будет для Топурии настоящей проверкой: если Илия сможет одолеть крепкого бразильца, да ещё и сделает это уверенно, то шансы на бой с Махачевым и на возвращение Ислама в «родной» дивизион заметно увеличатся.

В ночь с 28 на 29 июня. Александр Пантожа — Кай Кара-Франс

На UFC 317 состоится титульный поединок в одном из самых проблемных дивизионов лиги — в наилегчайшем весе. Чемпион Александр Пантожа проведёт четвёртую защиту пояса в бою с Каем Кара-Франсом. Пантожа постепенно зачищает дивизион, всех основных претендентов он уже побил, поэтому в промоушене дали шанс Каю Кара-Франсу, который ещё не дрался с чемпионом. Заслужил ли Кай титульный бой — большой вопрос, в последних трёх поединках его рекорд 1-2, но так или иначе именно он будет следующим, кто попытается сбросить Пантожу с трона.

В ночь с 28 на 29 июня. Брэндон Ройвал — Джошуа Ван

В главном карде турнира UFC 317 пройдёт ещё один поединок в наилегчайшем весе. Первый номер рейтинга и экс-претендент на пояс Брэндон Ройвал проведёт бой с 11-м номером рейтинга Джошуа Ваном. Да, вам не показалось, что Ван совсем недавно уже проводил поединок: Джошуа дрался на UFC 316 в начале июня и нокаутировал Бруно Силву. И вот Ван выходит на следующий бой в этом же месяце, он выступит на втором номерном турнире подряд — такому может позавидовать даже Алекс Перейра. Ван — один из тех «мухачей», наблюдать за боями которого всегда интересно. И теперь у Джошуа есть шанс не просто взлететь в рейтинге, но и стать главным претендентом на чемпионский поединок.

В ночь с 28 на 29 июня. Вячеслав Борщёв — Терренс Маккинни

Не обойдётся турнир UFC 317 и без российских бойцов. Так, свой поединок на турнире проведёт Вячеслав Борщёв, который разделит клетку с Терренсом Маккинни. Вячеслав выступает в лучшей лиге мира с переменным успехом, чередуя победы и поражения, но при этом россиянин всегда закатывает яркие поединки, поэтому по-прежнему остаётся в лучшей лиге мира и даже получает бои на номерных турнирах. Очередным соперником Борщёва станет Терренс Маккинни, который тоже не отличается стабильностью, так что шансы на победу у россиянина весьма неплохие.

В ночь с 28 на 29 июня. Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес-младший

В США состоится масштабный вечер профессионального бокса, возглавит который известный блогер Джейк Пол. Он разделит ринг с экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Можно относиться к Полу по-разному, но его карьера потрясает. Пять лет назад в мире единоборств никто не знал про блогера, теперь же получить бой с ним хотят даже настоящие звёзды бокса, а сам Джейк возглавляет турнир по боксу, в карде которого будет бой за титул чемпиона мира. В соперниках у Пола окажется бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший, который обещает поставить блогера на место, но сделать это будет крайне сложно — Чавес-младший старше на 11 лет, уступает Полу в габаритах и в форме.

В ночь с 28 на 29 июня. Хильберто Рамирес — Юниер Дортикос

В карде турнира Пола и Чавеса-младшего состоится титульный поединок в крузервейте. Обладатель поясов WBO и WBA Хильберто Рамирес проведёт защиту против Юниера Дортикоса. Рамирес после поражения от Дмитрия Бивола в 2022 году перебрался в крузервейт, где по-настоящему перезагрузил карьеру. Интересно, что Джейк Пол в последнее время часто говорит о том, что хочет провести бой с Рамиресом и что с командой мексиканца ведутся переговоры, так что вполне возможно, что на турнире мы увидим какое-то продолжение этой истории, ведь и Пол, и Рамирес проведут там свои поединки.

В ночь с 28 на 29 июня. Деонтей Уайлдер — Тайрелл Херндон

На другом турнире по боксу в США зрители увидят возвращение в ринг Деонтея Уайлдера. Карьера некогда самого устрашающего нокаутёра в тяжёлом весе сильно буксует: в последних пяти боях он одержал лишь одну победу. Но Бронзовый бомбардировщик утверждает, что ещё не сказал последнего слова и что обязательно вернётся на вершину. Деонтею предстоит поединок с Тайреллом Херндоном — с парнем, о котором вы вряд ли много слышали. В активе 37-летнего американца 29 боёв, в которых он одержал 25 побед, но при этом оппозиция у Херндона была откровенно слабой. Если Уайлдер не сможет победить и в этом поединке, то Деонтею точно нужно задуматься о пенсии — больше ловить на серьёзном уровне будет нечего.