Миллер поделился мнением о предстоящем реванше Усика и Дюбуа

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против обладателя всех остальных титулов в этом весе Александра Усика, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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