Александр Емельяненко рассказал, употребляет ли он алкоголь.

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- У вас есть рекорд по количеству выпитого?

– Да нет, нету.

- Даже рассказать не о чем?

– У меня нет такого - вот я столько-то выпил, столько-то, что я ящик выпиваю. Мне вот хочется выпить - я иду в ресторан отдыхаю. Закрываю все столы. Надоедает мне ходить в ресторан - я в магазин хожу. Надоедает в магазин ходить - нахожу специально обученного человека, и он приносит мне все домой. Надоело мне пить - я бросил пить. Захотелось мне выпить - выпил. Такой же простой, как и ты.

Это от безделья больше. Помню, я готовился, готовился, готовился, готовился [к реваншу с Вячеславом Дациком]... Когда спортсмен готовится, он находится в большом стрессе. У него нервы горя от тренировочного процесса. С версией «Урал» я подписал контракт на очень хороших условиях. Потом у них что-то отменилось. Перенесли бой. Я дальше продолжил форму держать.

Готовился-готовился. Потом произошел теракт в «Крокус-Сити», запретили проводить все мероприятия в Москве и Московской области. Оставалась пара-тройка недель до турнира, звонят из «Урала», говорят, поступил в МВД такой звонок, что то же самое будет сделано и на бое Емельяненко. Они перенесли бой еще на три месяца.

Вот представь - человек держит себя в форме, туда не уехать, сюда тоже, спортзал - дом - спортзал - дом. И все - крыша начала у меня подтекать, засвистела. Перегруз у меня просто был, и я немножко расслабился. А так - выпивают все. Недавно, кстати, мне попалось интервью Александра Овечкина. Оказывается, он очень любит пиво! Светлое, – сказал бывший боец Александр Емельяненко.