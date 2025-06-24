Кремлев оценил возможность провести трилогию Бивол — Бетербиев в России

Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв дал комментарий по поводу возможного третьего боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в этом весе Дмитрием Биволом на территории России.

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