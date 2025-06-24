Хамзат Чимаев вошел в рейтинг лучших бойцов UFC

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

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Непобежденный средневес Хамзат Чимаев вошел в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после ухода из организации американца Джона Джонса.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-15):

1. Ислам Махачев (Россия);

2. Мераб Двалишвили (Грузия);

3. Илия Топурия (Грузия);

4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);

5. Магомед Анкалаев (Россия);

6. Александр Волкановски (Австралия);

7. Джек Делла Маддалена (Австралия);

8. Том Аспиналл (Великобритания);

9. Алекс Перейра (Бразилия);

9. Александр Пантожа (Бразилия);

11. Макс Холлоуэй (США);

12. Белал Мухаммад (США);

13. Чарльз Оливейра (Бразилия);

14. Арман Царукян (Армения);

15. Хамзат Чимаев (ОАЭ).