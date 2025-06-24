Умар Кремлев: к сожалению, Александр Емельяненко проиграл спор

Президент Международной боксёрской Ассоциации Умар Кремлёв вспомнил о споре со скандально известным бойцом ММА Александром Емельяненко.

© Чемпионат.com

«Ситуация с Александром Емельяненко? К сожалению, в этом споре он проиграл. Но я искренне желаю Саше здоровья и скорейшего возвращения в форму. Он настоящий боец», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в январе 2024 года Умар Кремлёв пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру в Москве, если тот в течение года будет вести трезвый образ жизни. Емельяненко, в свою очередь, утверждает, что выполнил условия спора и не проигрывал, так как его никто не видел пьяным.