Инсайдер назвал сумму, которую UFC предлагал Джонсу за бой с Аспиналлом

Авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, какую сумму предлагали американцу Джону Джонсу за поединок с британцем Томом Аспиналлом. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Джонс принял решение завершить карьеру.

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