Топурия назвал бойца, который достоин стать его следующим соперником

28-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия считает, что экс-обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи больше остальных бойцов в дивизионе заслуживает стать его следующим соперником, если ему удастся стать победить бразильца Чарльза Оливейру в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе.

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«Тот, кто действительно заслуживает биться следующим за титул, — это Джастин Гэтжи», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Топурией и Оливейрой состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).