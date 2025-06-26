Российский боец UFC назвал преимущество жизни в США над жизнью на родине

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев назвал преимущество жизни в США перед жизнью на родине. Об этом сообщает Sport24.

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По его словам, в Америке удобнее передвигаться на автомобиле.

«Потому что у нас по-другому строилась инфраструктура в советское время. Больше рассчитано на общественный транспорт», — заявил Борщев.

Спортсмен рассказал, что семь лет не был на родине, поэтому допускает, что ситуация улучшилась.

«Но когда я жил в России, этот нюанс был тяжелый, как владельцу автомобиля. В Москве я машину вообще сразу продал», — добавил Борщев.

В феврале Борщев, выступавший турнире UFC 312, проиграл австралийцу Тому Нолану. На его счету пять поражений, восемь побед и одна ничья в поединках по правилам MMA.