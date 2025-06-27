Тренер Махачева объяснил, почему бой между Исламом и Топурией не состоялся

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему бой между его подопечным и 28-летним экс-обладателем титула UFC в полулёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илией Топурией не состоялся.

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