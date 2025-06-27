Александр Емельяненко может стать тренером

Российский боец Александр Емельяненко планирует заняться тренерской деятельностью. Об этом ТАСС рассказал представитель спортсмена.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко может перенести вторую операцию на позвоночнике. В настоящий момент он не может выступать.

"Александр планирует передавать свой опыт, заняться тренерской деятельностью. Но спортивную карьеру Александр еще не завершил", - сказал собеседник агентства.

На счету 43-летнего бойца 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах.