Боец UFC Алексеева рассказала об опухоли в костном мозге

Российский боец Ирина Алексеева, выступающая в UFC, рассказала в интервью «Матч ТВ», что у нее есть опухоль в костном мозге, из‑за этого она не может в своих поединках использовать борьбу, так как из‑за напряжения у нее могут отказать ноги.

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На прошлой неделе на турнире UFC Fight Night в Баку Алексеева проиграла польке Клаудии Сигуле единогласным решением судей — 27:30, 27:30, 27:30. 34‑летняя россиянка потерпела второе поражение подряд, всего на ее счету пять побед и три проигранных боя в ММА. После поединка в Баку менеджер спортсменки Александр Скаредин заявил «Матч ТВ», что есть большая вероятность, что этот бой был для Алексеевой последним в UFC.

— Вы сказали, что после боя матчмейкерам все понравилось. То есть вас скоро ждать снова в октагоне UFC?

— Да, я готова выступать. На данный момент нахожусь в отличной форме. У меня есть проблемы со здоровьем, которые не касаются боев. У меня опухоль в костном мозге. И как раз многие спрашивали после минувшего поединка, почему я не боролась, я же борец. Пока не могу бороться, так как у меня может возникнуть компрессия из‑за напряжения — может лопнуть паутинка костного мозга и могут отказать ноги.

Я нахожусь на лечении у невролога уже полтора месяца. Когда готовилась к бою, постоянно сталкивалась с очень серьезными болями. Ноги слабели, но я очень сильно хотела выступить, преодолевала себя, обезболивающие пила. И все‑таки нашла очень хорошего врача, который мне назначил лечение. Я начала проходить его и стала чувствовать себя лучше. И раньше, когда я даже дралась, у меня слабели ноги: допустим, если в партер пойду и к сетке прижмусь, ноги переставала чувствовать. И прошедший поединок в плане здоровья был проверочный. Я себя хорошо чувствовала, просто зевнула удар в третьем раунде и в нокдаун ушла.

Тем не менее поняла, что за много‑много лет, которые я терпела эти адские боли, у меня начался прогресс в плане здоровья. Сейчас я еще больше мотивирована и заряжена выступать. Сейчас мне нужно еще где‑то полтора месяца, потому что лечение на год назначено. И затем я уже потихоньку начну включать борьбу. Мы контролируем мои ноги. У меня опухоль чуть ниже поясницы — застой ликворы, жидкости. И нервные корешки, которые находятся там, не функционируют.

Но сейчас они начали, слава Богу, восстанавливаться. И я могу нагружаться в плане борьбы, начинать потихоньку бороться. Это для меня очень сильная проверка была в плане здоровья. Я вышла в октагон на свой страх и риск, — сказала Алексеева «Матч ТВ».

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