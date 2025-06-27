Усик и Дюбуа разделят между собой $ 200 млн за реванш

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик заработает за реванш с чемпионом IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа в районе $ 132 млн.

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В статье издания «Викна» говорится о том, что общий гонорар поединка между двумя звёздными боксёрами составит £ 150 млн или же $ 200 млн. При этом украинцу достанется $ 132 млн, а Дюбуа заберёт оставшиеся $ 68 млн.

Напомним, первый бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Усиком и обладателем титула IBF Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.