Сауль Альварес высказался о возможном бое с Илией Топурией

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе, мексиканец Сауль «Канело» Альварес дал комментарий по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе, испанца Илии Топурии.

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«Я никогда не видел, чтобы он дрался на протяжении всего боя, но я действительно его очень люблю и уважаю», — приводит слова Альвареса портал Championship Rounds в социальной сети.

Напомним, Топурия свой очередной бой проведёт уже в ночь с 28 на 29 июня в главном событии турнира UFC 317 в Лас-Вегасе (США), где его ожидает противостояние с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Альварес свой следующий поединок проведёт 13 сентября против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.