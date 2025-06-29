Топурия нокаутировал Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе

Представляющий Испанию Илия Топурия завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

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В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 317, в главном поединке которого за вакантный титул чемпиона в легком весе встречались Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее этот пояс освободил россиянин Ислам Махачев, который принял решение перейти в полусредний вес.

В начале боя Оливейра выглядел убедительнее соперника и был опасен как в стойке, так и в партере. Топурия ждал своего шанса и на третьей минуте первого раунда ему удалось нанести правый хук в подбородок, который оправил бразильца на пол. А после добивания рефери принял решение остановить поединок.

Топурия завоевал титул чемпиона в легком весе и продлил свою победную серию до 17-ти боев.