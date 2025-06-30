Оливейра рассказал о своем состоянии после нокаута от Топурии на UFC 317

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал в социальной сети, что ему наложили несколько швов после боя против Илии Топурии из Испании.

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В главном бою UFC 317 Топурия в первом раунде нокаутировал Оливейру и завоевал вакантный пояс в легком весе.