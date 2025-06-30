Оливейра рассказал о своем состоянии после нокаута от Топурии на UFC 317

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал в социальной сети, что ему наложили несколько швов после боя против Илии Топурии из Испании.
В главном бою UFC 317 Топурия в первом раунде нокаутировал Оливейру и завоевал вакантный пояс в легком весе.
— Я много лет занимаюсь любимым делом, но на этот раз все сложилось не так, как мы планировали. Но это часть нашего спорта и воля бога. Я в порядке, не считая нескольких швов. От всего сердца благодарю всех за энергию, поддержку и доброту ко мне. Я собираюсь вернуться домой, и посмотрим, что будет дальше, — написал Оливейра.