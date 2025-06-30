Царукян не получил статус претендента на бой против чемпиона UFC Топурии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян не получил статус обязательного претендента на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илией Топурией. Об этом ТАСС сообщил менеджер Царукяна Саят Абдрахманов.

29 июня представитель Испании Топурия нокаутом победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул. Царукян был запасным на этот поединок.

"В UFC ясно дали понять еще в январе, что Арману как минимум нужно одну победу одержать, чтобы вновь стать претендентом. С того момента ничего не поменялось, поэтому в планах провести бой с соперником из топ-10", - сказал Абдрахманов.

Он также добавил, что американец Джастин Гэтжи мог бы стать таким соперником для Царукяна. "Мы только за, но сомневаюсь, что он согласится", - сказал собеседник агентства.

Царукяну 28 лет, он занимает первую строчку в рейтинге легкого веса UFC. Ранее спортсмен должен был провести бой против Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы. Всего на счету спортсмена 22 победы и 3 поражения.