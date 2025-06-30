Скандал в зоопарке: боксерша из Симферополя накурила орангутанга вейпом

В крымском зоопарке боксерша Анастасия Лучкина дала орангутангу вейп. Она опубликовала соответствующее видео в соцсетях, передает «Mash на спорте».

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Анастасия Лучкина, представляющая Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на соревнованиях по боксу в легком весе, гуляла по парку «Тайган». В какой-то момент она дала вейп орангутангу Дане.

«Девушку теперь ждет дисциплинарная проверка — во-первых, почему курит, во вторых, поставят вопрос о том, может ли такой человек быть членом хоть какой-нибудь сборной», — говорится в публикации Telegram-канала.

В «Тайгане» сообщили, что животное осмотрели врачи, никаких осложнений не выявили. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы оштрафовать Лучкину за мелкое хулиганство и ввести для нее пожизненный запрет на посещение «Тайгана».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» планирует внести в палату парламента пакет законопроектов, которыми предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет.