Федерация бокса России осудила поведение спортсменки, накурившей орангутанга

Федерация бокса России осудила поведение спортсменки, накурившей обезьяну в зоопарке
Федерация бокса России осудила поведение российской спортсменки, которая накурила вейпом орангутанга в зоопарке.
Пресс‑служба организации в Telegram‑канале сообщила, что инцидент будет взят на контроль дисциплинарно‑этической комиссии. В отношении спортсменки будут применены соответствующее санкции.
— Спортсменка Анастасия Л., представляющая ЮФО и СКФО на соревнованиях по боксу, вызвала обеспокоенность боксерского сообщества своими действиями. Кандидат в мастера спорта по боксу решила накурить вейпом орангутанга в зоопарке, демонстрируя неподобающее поведение. Федерация бокса России выступает против курения, а также призывает бережно относиться к животным. Данный инцидент будет взят на контроль дисциплинарно‑этической комиссии, которая применит санкции, предусмотренные кодексом этики. Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет других спортсменов, тренерского штаба и всех, кто ежедневно вкладывает свои силы в путь чемпиона. Быть спортсменом — это не только медали и почести, но и достойное поведение в любых жизненных ситуациях, и пример для подражания! — говорится в заявлении федерации.