Федерация бокса России осудила поведение спортсменки, накурившей орангутанга

Федерация бокса России осудила поведение российской спортсменки, которая накурила вейпом орангутанга в зоопарке.

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Пресс‑служба организации в Telegram‑канале сообщила, что инцидент будет взят на контроль дисциплинарно‑этической комиссии. В отношении спортсменки будут применены соответствующее санкции.