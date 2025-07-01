Борец Садулаев не хочет переходить в UFC

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил в эфире «Матч ТВ», что не хочет переходить в промоушен UFC.

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Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал Садулаева одним из лучших борцов в мире, не исключив, что в будущем он может выступить в боях организации. Садулаев после победы на чемпионате России заявил, что у него был разговор с Уайтом, но «это ничего не значит».

— Я не собираюсь туда переходить. Мы дружим с Дэйной Уайтом, Хабибом Нурмагомедовым и другими бойцами. Они хотят, затягивают меня туда, но я не хочу туда переходить, — заявил Садулаев в эфире «Матч ТВ».

В субботу Садулаев завоевал седьмое золото чемпионата России в карьере, в финальной схватке победив Магомеда Курбанова.