Джейк Пол заявил, что намерен стать чемпионом мира по боксу

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, прокомментировал своё появление в мировом рейтинге первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) от Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), где в настоящий момент он занимает 14-ю строчку.

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