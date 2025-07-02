Фьюри рассказал, при каком условии готов выступить в UFC

Британский боксер Тайсон Фьюри, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил «Матч ТВ», что готов выступить в UFC, если получит 500 миллионов долларов.

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В январе 36‑летний Фьюри объявил о завершении карьеры. Ранее британец уже делал подобные заявления, но возвращался на ринг.

— Мы знаем, что боксеры выходят на пенсию, но, может быть, вам был интересен бой с Энтони Джошуа?

— Нет. больше никаких боев. Я бы предпочел, может быть, провести бой в UFC, если они заплатят деньги.

— Какова цена? Джон Джонс просил 30 миллионов долларов.

— 30 миллионов — это мелочь для меня. Я хочу 500 миллионов, — сказал Фьюри «Матч ТВ».

В разное время Фьюри владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе. В его послужном списке победы над Владимиром Кличко, Деонтеем Уайлдером, Фрэнсисом Нганну, Диллианом Уайтом, Дереком Чисорой, Кевином Джонсоном. Всего на счету Фьюри 34 победы, ничья и два поражения от Александра Усика. Ранее СМИ сообщали, что в 2025 году Фьюри может провести два боя с соотечественником Энтони Джошуа.

В прямом эфире турниры UFC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».