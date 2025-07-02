Экс-звезда UFC борется за свою жизнь

Бывший боец перенёс тяжелейшую операцию.

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Бен Аскрен в 2018 году с большой помпой приходил в UFC — его обменяли из One на Деметриуса Джонсона и очень много ждали от такого трансфера. У Бена за плечами были мощные достижения в борьбе, он даже участвовал в Олимпийских играх, а в ММА становился чемпионом Bellator и One в полусредней весовой категории.

Правда, в лучшем промоушене мира дела у Аскрена не пошли. Сначала была слегка фантомная победа над Робби Лоулером, когда рефери Хёрб Дин рано поверил в сабмишен и остановил бой. Тогда Бен вошёл в историю, так как победил, не нанеся ни одного удара. Потом было знаменитое падение в нокаут в бою с Хорхе Масвидалем на пятой секунде. Это самый быстрый финиш в истории UFC. И следом поражение от Демиана Майи, которое подвело черту под карьерой Аскрена. В том числе повлияла и операция на бедре. Помимо столь запоминающихся выступлений, американец постоянно разогревал публику трэш-током и в том числе за счёт этого сколотил хорошую фан-базу.

После ухода из ММА Бен провёл один бой по правилам бокса и проиграл Джейку Полу нокаутом в первом раунде. По сути, Аскрен стал первым большим соперником для блогера. После этого американец открыл школу борьбы Askren Wrestling Academy, проводил различные мастер-классы и ещё запустил подкаст Funky and the Champ вместе с Даниэлем Кормье. Время от времени Аскрен заявлял, что мог бы и вернуться в бои ради реванша с Масвидалем, однако в целом не очень часто появлялся в инфополе.

А в начале июня этого года прямо во время турнира UFC 316 появилась неприятная новость о здоровье Бена. Его жена Эми сообщила, что экс-боец находится в больнице:

«Возможно, вы слышали, что мой муж Бен переживает нечто ужасное. У него развилась тяжёлая пневмония, начавшаяся внезапно. Сейчас он находится в больнице и не может ни на что реагировать. Мы приветствуем все молитвы об исцелении и мире. Мы стараемся поддерживать жизнь наших детей как можно более нормальной, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от обсуждения этого с ними на данный момент».

Спустя несколько дней бразильский боец Кайо Борральо неожиданно опубликовал твит: «Покойся с миром, Бен Аскрен. Молимся за его семью». ММА-сообщество заметно переполошилось, но в итоге подтверждений не появилось, а Даниэль Кормье позже всех успокоил, сообщив, что Бен жив. При этом Аскрен оставался в тяжёлом состоянии. Чейл Соннен рассказал, что положение экс-бойца действительно тяжёлое:

«В какой-то момент истории мы все узнали, что Бену нужна пересадка лёгкого. В его лёгком была дыра. Источник, который мне сообщил об этом, не знает, как или почему в его лёгком образовалась дыра».

Соннен — не самый надёжный источник, как все уже не раз убеждались, однако Эми Аскрен подтвердила, что с лёгкими действительно есть проблемы:

«Я не делилась информацией, потому что Бен уже некоторое время находится в подвешенном состоянии. Я надеялась, что он проснётся и сам решит, чем поделиться. Бен всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких и ЭКМО, чтобы поддерживать его, пока он восстанавливается. Бывают хорошие и плохие дни, но в хорошие дни им удалось ослабить седацию Бена настолько, что он смог открыть глаза и сжать руку. Организм пока не может справиться с отходом от седации. Я всё ещё молюсь о чуде с его нынешними лёгкими, однако в настоящий момент врачи начинают процесс оценки для трансплантации лёгких. Пожалуйста, молитесь за его дальнейшее исцеление, а если пересадка – это единственный выход, пусть он быстро попадёт в лист ожидания. Я знаю, что пересадки – это настоящее чудо, и я испытываю трепет от мысли, что он может получить такой дар. Никто бы не заботился о таком даре лучше, чем Бен. Спасибо за каждое сообщение и всю вашу поддержку. Несмотря на ужасную ситуацию, я чувствую себя благословлённой благодаря нашему сообществу. Обнимите своих близких сегодня и убедитесь, что вы готовы к таким ситуациям. Бен – самый здоровый человек, которого я знаю, и я никогда не могла представить, что с ним может случиться такое».

Трансплантация лёгких — очень сложная и очень дорогая операция. Страховка Аскрена её не покрывала, в собственных сбережений не хватало, так как Бен много средств инвестировал в бизнес, спорт, вкладывался в других бывших борцов, которых нанимал на работу в свой зал. Разные источники сообщали, что на операцию уйдёт от $ 570 тыс. до $ 1,3 млн. В среднем это стоит более $ 1 млн. В связи с этим был запущен сбор средств через платформу Help Hope Live.

Пока Аскрен находился в очереди на трансплантацию, периодически появлялась информация о его самочувствии. Бен приходил в сознание, сразу пытался узнать результаты на турнире по реслингу. Также 25 июня Эми Аскрен сообщила, что состояние её супруга стабильно и они ждут, пока будет найден подходящий донор:

«Вчера поздно вечером Бен официально был включён в список на трансплантацию. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы он смог окрепнуть и оставаться стабильным без осложнений, пока ждёт, и чтобы нашёлся идеальный донор и пересадка прошла успешно. Также прошу молиться за того донора, кто бы это ни был, и за его семью. Это будет огромное испытание для Бена, однако наша семья безмерно благодарна за то, что остальные его органы в порядке и есть надежда. Хотя он всё чаще приходит в сознание, он пока не может смотреть в телефон и отвечать на сообщения. Надеюсь, через неделю-другую он сможет это сделать! Также надеемся, что скоро он сможет говорить. Вчера он всё время что-то шептал, и мы наконец поняли, что он говорил «кофе»! Пока ему нельзя, но какое же это облегчение – видеть, что он просит что-то такое обычное. Я так благодарна, что его разум в порядке, и не могу дождаться момента, когда он полностью вернётся к нам. Мы также невероятно благодарны за наше замечательное сообщество – от близких друзей и тех, с кем не общались более 20 лет, до незнакомцев, которые делятся своими историями или молятся. Спасибо вам всем».

К делу также обещал подключиться Джейк Пол, как только победил Хулио Сезара Чавеса-младшего:

«Страхование – это мошенничество, и это так печально. Страховка отказала Бену в пересадке лёгких. Это одна из самых дорогих операций, поэтому они отказали в ней. Просто отстой, что никто ничего не делает. Я был очень занят на этой неделе. Поэтому сейчас мы решаем вопрос с пожертвованием, но никто из этих людей, таких как Дана Уайт, или кто-либо ещё не вмешивается, поэтому я чувствую, что должен что-то сделать».

Дана Уайт, к слову, действительно не давал каких-то развёрнутых комментариев на эту тему, но разместил у себя на странице ссылку, пройдя по которой подписчики могли помочь семье Бена собрать нужную сумму. Да и в целом обычно Уайт не подсвечивает случаи, когда он кому-то помогает. Так, например, только спустя несколько лет все узнали, что Дана вносил залог за Кейна Веласкеса, чтобы его выпустили из тюрьмы под домашний арест.

30 июня Эми Аскрен сообщила, что Бен перенёс двойную трансплантацию лёгких и начинает процесс восстановления:

«Мы с огромной благодарностью сообщаем, что Бену пересадили оба лёгких. Мы навсегда благодарны донору и его семье. Для Бена это начало новой жизни, и каждый новый день для него теперь — подарок. До сих пор не верится, что всего пять недель назад он был абсолютно здоров и жил обычной жизнью. Всё может измениться так быстро. Пожалуйста, молитесь за Бена, чтобы его тело приняло новые лёгкие как свои собственные. Я бесконечно восхищена людьми, которые сейчас поддерживают нас. Не могу дождаться момента, когда смогу рассказать Бену обо всем этом. Надеюсь, что в ближайшие недели Бен сам сможет поделиться новостями».

Разумеется, тут ещё очень рано говорить, что угроза жизни позади, хотя этот «раунд» Аскрен выиграл. Как и говорит Эми, важно, чтобы новые лёгкие прижились в организме. Кроме того, сам процесс реабилитации будет очень долгим. В обсуждении темы на Reddit медсестра-трансплантолог написала, что если Бену пересадили лёгкие, то ему больше нельзя бороться, так как есть риск очень легко повторно подхватить инфекцию и исход может быть совсем печальным.

Сейчас Аскрену всего 40 лет, и он вступает в новый период жизни, где придётся в разы более внимательно относиться к своему здоровью. И случай с Беном — лишнее напоминание о том, насколько важно беречь себя и близких.