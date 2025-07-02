Стало известно, насколько увеличат призовой фонд чемпионата мира по боксу

Призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2028 году составит до $25 млн. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

"В любительском боксе призовой фонд на чемпионате мира составляет более $5 млн, а в 2028 году он составит до $25 млн, чтобы чемпион получал $1 млн, - сказал Кремлев. - За четвертое и пятое места тоже будем награждать. При этом чемпионат мира далее будет проводиться каждые два года, а не три".

Как ранее сообщал ТАСС, в 2025 году мировое первенство пройдет в ОАЭ.