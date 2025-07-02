Арман Царукян раскрыл план на возможный бой с Илией Топурией

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян изложил свой план на потенциальный бой с 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

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«Я разносторонний боец, поэтому не собираюсь просто бороться с Топурией. Рассчитываю наносить удары руками и ногами в стойке, делать апкики. Очевидно, я не буду пытаться боксировать с Илией. Хочу дать ему настоящий поединок по правилам смешанных единоборств», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Царукян выразил недовольство битвой взглядов Топурии и Пимблетта в октагоне на UFC 317.