Хрюнов переживает из‑за поражения Батыргазиева в поединке с Диккенсом

Промоутер Владимир Хрюнов заявил «Матч ТВ», что переживает из‑за поражения российского боксера Альберта Батыргазиева в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом.

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В среду Батыргазиев досрочно проиграл Диккенсу в главном бою турнира «БЕТСИТИ. IBA.PRO 7» в Стамбуле и потерял титулы чемпиона IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулегком весе.

— Я очень болел за Батыргазиева, до сих пор сижу, переживаю. Но это бокс. Я думаю, что он восстановится, вернется, и мы еще увидим его победу.

— Как вам бой?

— Это же бокс, повторюсь. Это вполне себе могло произойти и в ту, и в другую сторону. Вчера победил один, а дальше победит другой.

— Как вы думаете, будет ли реванш?

— Это находится за пределом моих знаний. Хочу сказать огромное спасибо и уважение Умару Назаровичу Кремлеву, который собрал такого масштаба мероприятие, такое количество звездных гостей. Об этом сейчас говорит весь мир, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».

Батыргазиеву 27 лет, олимпийский чемпион Токио одержал 12 побед на профессиональном ринге и потерпел первое поражение в карьере. У 34‑летнего Диккенса 36 побед и пять поражений.

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