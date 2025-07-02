Россиянин Альберт Батыргазиев лишился титула чемпиона мира по версии WBA

Олимпийский чемпион из России Альберт Батыргазиев уступил британскому боксеру Джеймсу Диккенсу и утратил временный титул чемпиона мира по версии WBA, а также пояс IBA.PRO во втором полулегком весе.

Бой состоялся в Стамбуле в рамках турнира Международной ассоциации бокса (IBA) и завершился досрочной победой британца нокаутом в четвертом раунде. За время поединка Батыргазиев дважды оказался в нокдауне, после чего его штаб прекратил бой, выбросив на ринг полотенце.

Титул WBA россиянин завоевал в июле 2024 года, победив ирландца Джоно Кэрролла в Серпухове. Позже он успел провести одну успешную защиту.

Это поражение стало первым в профессиональной карьере 27-летнего Батыргазиева, на счету которого было 12 побед. 34-летний Джеймс Диккенс теперь имеет в активе 36 побед при пяти поражениях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко завершил карьеру боксера. За свою карьеру в любительском боксе он дважды становился олимпийским чемпионом, дважды выигрывал чемпионат мира и один раз Европы. На профессиональном ринге провел 21 бой, в которых одержал 18 побед и потерпел три поражения. В разные годы обладал титулами WBO, WBA Super, WBC, IBO и IBF.

До этого боксеры Таджикистана показали лучший за последние годы результат на молодежном чемпионате Азии. Из Шри-Ланки команда привезла 16 медалей, в том числе три золотых. В общекомандном зачете сборная заняла второе место. В Таджикистане бокс один из самых популярных и развивающихся видов спорта. В республике регулярно проводят крупные международные соревнования.