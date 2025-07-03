Фьюри возвращается на ринг и проведет трилогию с Усиком

Знаменитый британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, в разное время владевший поясами WBA, WBC, WBO, IBF в своем дивизионе, собирается возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщил председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх.

"Я говорил с Фьюри, и он дал мне слово, что выступит в Эр‑Рияде в 2026 году", - написал глава управления в соцсетях.

Сам Фьюри тоже анонсировал бой - трилогию с чемпионом WBA Super, WBO и WBC украинцем Александром Усиком, который 19 июля подерется за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с другим британцем Даниэлем Дюбуа. По словам Фьюри, его поединок с Усиком пройдет 18 апреля 2026 года на лондонском стадионе "Уэмбли".

Тайсону Фьюри 36 лет. И он уже не первый раз уходит, а потом возвращается на ринг. Последнее заявление о завершении карьеры он сделал в январе текущего года. Всего на счету Фьюри 34 победы (24 нокаутом), ничья и два поражения - как раз от Александра Усика (в мае и декабре 2024 года). Видимо, они не дают ему спокойно повесить перчатки на гвоздь.