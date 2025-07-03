Стало известно о новом долге Хабиба Нурмагомедова перед налоговой

Экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову выставили новый счет по налогам. Как сообщает Telegram-канал Shot, спортсмен должен выплатить ФНС 1,8 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году в отношении Нурмагомедова возбудили исполнительное производство — выяснилось, что бывший боец должен ФНС 302 млн рублей. В результате налоговая заблокировала все его счета, в том числе благотворительного фонда и промоушена Eagle FC. Кроме того, ФССП арестовала счета и имущество Нурмагомедова на 79 млн рублей.

В августе 2024 года стало известно, что Нурмагомедов закрыл все долги по налогам. Блокировку с его счетов сняли.

В апреле ФНС снова заблокировала банковский счет Нурмагомедова. Причиной блокировки указано непредоставление российским спортсменом налоговой декларации в установленные законом сроки.