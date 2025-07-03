Тайсон Фьюри назвал двух величайших российских боксёров

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал, по его мнению, назвал двух величайших российских боксеров.

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«Российские боксеры очень хороши, очень сильные бойцы. Что касается величайших российских боксеров в истории, то есть несколько, которых можно выбрать. Я бы назвал Сашу Поветкина и Сергея Ковалева в числе лучших российских боксеров», — приводит слова Фьюри «Матч ТВ».

Александру Поветкину 45 лет. За карьеру в профессионалах одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок свел в ничью.

Сергею Ковалеву 42 года. За карьеру в профессионалах россиянин 36 побед, потерпел пять поражений и один поединок свел в ничью.