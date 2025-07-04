У бойца UFC Алексеевой подозревают страшное заболевание

Российский боец Ирина Алексеева, выступающая в UFC, на своей странице в социальной сети рассказала, что врачи подозревают у нее лейкемию.

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На турнире UFC в Баку 21 июня Алексеева проиграла польке Клаудии Сигуле единогласным решением судей. После турнира россиянка заявила, что у нее есть опухоль в костном мозге, из‑за этого она не может в своих поединках использовать борьбу, так как из‑за напряжения у нее могут отказать ноги.

— Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию, — написала Алексеева.

Всего на счету 34‑летней Алексеевой пять побед и три поражения в MMA. После поединка в Баку менеджер спортсменки Александр Скаредин заявил «Матч ТВ», что есть большая вероятность, что этот бой был для Алексеевой последним в UFC, однако спортсменка отметила, что готова выступать.

В прямом эфире турниры UFC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.