Макгрегор отреагировал на анонс боя UFC у Белого дома

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор отреагировал на своей странице в соцсети X на анонс поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) у Белого дома.

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Макгрегор признался, что в восторге от идеи президента США Дональда Трампа.

«Для меня это было бы большой честью! Можете рассчитывать на меня!» — заявил он.

Ранее Трамп объявил, что Белый дом проведет бой за звание чемпиона UFC в честь 250-летия США. Глава государства является поклонником смешанных единоборств.

8 июня Трамп присутствовал на турнире UFC, который проходил в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер находился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом.