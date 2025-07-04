Российский боксер может быть лишен титула чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол может быть лишен титула чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе из-за того, что организация обязала россиянина провести защиту титула против немца Майкла Эльферта, но он настроен вместо этого провести третий бой против своего соотечественника Артура Бетербиева, передает Second Out.

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Теперь IBF может отобрать у Бетербиева чемпионский пояс. Бивол уже лишился пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) из-за того, что он не вышел на поединок против представителя США Дэвида Бенавидеса.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу над Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.