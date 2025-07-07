Ислам Махачев ответил на вопрос, когда он завершит карьеру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о завершении своей карьеры.

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«У Хавьера своё мнение, у Али – своё. И у меня тоже своё мнение. Это новая глава – мы только начинаем», – сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, Махачев долгое время удерживал пояс чемпиона организации в лёгком весе, однако добровольно отказался от него для перехода в следующий дивизион.

Следующий бой Ислам должен провести за титул с обладателем пояса среди полусредневесов Джеком Делла Маддаленой.

В своём последнем бою Ислам одолел в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.