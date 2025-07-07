Федерация бокса России вынесла наказание спортсменке, накурившей обезьяну

Федерация бокса России вынесла предупреждение спортсменке Анастасия Лучкиной, которая накурила вейпом орангутанга.

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Ранее появилось видео, на котором Лучкина дала покурить вейп орангутангу в крымским сафари‑парке «Тайган». Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв в разговоре с «Матч ТВ» назвал поведение спортсменки неприемлемым. Федерация бокса России также осудила поведение спортсменки и сообщила, что инцидент будет взят на контроль дисциплинарно‑этической комиссии. Лучкина в свою очередь опубликовала видео, в котором извинилась за свой поступок.

В понедельник состоялось заседание дисциплинарно‑этической комиссии Федерации бокса России. По итогам заседания Лучкиной вынесли спортивную санкцию в виде предупреждения.

Также комиссия приняла решение дисквалифицировать судей Алексея Белинина, Гаджиахмеда Нурмагомедова, Юрия Мотовилова, Рамиля Бариева и Комрона Шарипова. Их отстранили на три месяца за нарушение правил «критериев оценки определения победителя в бою» на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет в городе Сыктывкар, которое проходило с 22 июня по 2 июля.