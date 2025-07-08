«Поклонитесь ему». Биспинг — о победе Топурии нокаутом в бою с Оливейрой

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг оказался под большим впечатлением от победы испано-грузина Илии Топурии нокаутом в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой за титул UFC в лёгком весе.

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