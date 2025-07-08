Чемпион UFC Волкановски: «Бой с Евлоевым мотивирует меня больше всего»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что хочет провести поединок против россиянина Мовсара Евлоева.

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Ранее UFC подтвердил, что Евлоев 26 июля на турнире UFC в Абу‑Даби проведет бой с американцем Аароном Пико, для которого этот поединок станет дебютным в лиге. У 31‑летнего Евлоева 19 побед в ММА и девять — в UFC. Россиянин идет на четвертой строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

— Бой с Евлоевым мотивирует меня больше всего, хотя бы даже по моральным соображениям. Я хочу дать титульный шанс парню, который этого заслуживает. У Евлоева рекорд 19–0, он побил пять парней из топ‑15 рейтинга UFC, — заявил Волкановски в эфире подакста The MightyCast.

На счету 36‑летнего Волкановски за карьеру 27 побед и четыре поражения.

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