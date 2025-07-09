Пимблетт объяснил, почему заслуживает боя за титул с Топурией

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт объяснил, почему заслуживает драться с 29-летним непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией. Плохиш также привёл в пример россиянина Ислама Махачева, который получил титульный шанс после победы над нерейтинговым американцем Бобби Грином.

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