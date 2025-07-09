Тренер Маддалены: «UFC ненавидит бойцов из Дагестана. Мы избавим промоушен от Махачева»
Крейг Джонс высказался о поединке Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.
«UFC ненавидит меня, но они также ненавидят и дагестанских борцов. Скоро Джек проведет бой с Исламом Махачевым – и это настоящая дилемма для UFC. Типа: «Черт, мы не любим этого парня, но и этих бойцов терпеть не можем». Знаете, я помог UFC избавиться от Белала Мухаммада. Подождите еще немного, ребята, и мы избавим вас от Махачева», – сказал тренер Крейг Джонс.
Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.
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Степанова о ЧР на Сахалине: «Уверена, будет и мощный спонсор, и крупный лидер-руководитель, но кто этот замечательный человек? Почему за полгода до старта мы о нем ничего не знаем?»
Бучельников о долгах «Витязя» перед игроками: «Закрыли практически в полном объеме. Знаем, что все выплатят – пока претензий нет»