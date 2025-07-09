Тренер Маддалены: «UFC ненавидит бойцов из Дагестана. Мы избавим промоушен от Махачева»

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Крейг Джонс высказался о поединке Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

Тренер Маддалены: UFC ненавидит бойцов из Дагестана
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«UFC ненавидит меня, но они также ненавидят и дагестанских борцов. Скоро Джек проведет бой с Исламом Махачевым – и это настоящая дилемма для UFC. Типа: «Черт, мы не любим этого парня, но и этих бойцов терпеть не можем». Знаете, я помог UFC избавиться от Белала Мухаммада. Подождите еще немного, ребята, и мы избавим вас от Махачева», – сказал тренер Крейг Джонс.

Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

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