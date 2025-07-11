Дана Уайт ответил, чем его удивил Топурия после победы в бою с Оливейрой

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу новоиспечённого чемпиона промоушена в лёгком весе Илии Топурии. Спортсмен стал обладателем титула лёгкого дивизиона после победы нокаутом в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Предыдущий бой Топурии? Потрясающий, просто невероятно! Удивлён ли я тем, как он доминирует? Да. Да. Говорить, что он собирается делать, а затем делать это, да ещё с такими соперниками: с Волкановски, Холлоуэем, теперь и с Оливейрой. Просто невероятно», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

В общей сложности на счету Топурии в ММА 17 побед в 17 боях.