Дана Уайт назвал бой, который сравнился бы с поединком Хабиба и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт считает, что поединок между действующим обладателем титула лиги в тяжёлом весе британцем Томом Аспиналлом и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Джоном Джонсом мог бы сравниться по вывеске с боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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«Джонс против Аспиналла — огромный бой. Я не знаю, мог ли бы этот бой превзойти поединок Конора и Хабиба, но это бой такого же уровня», — сказал Дана Уайт в эфире Full Send Podcast.

Напомним, Джонс принял решение завершить карьеру. Об этом шаге спортсмена в конце июня 2025 года сообщил президент UFC Дана Уайт. В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.