Президент UFC назвал свой бой мечты

Глава UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу недавних слов президента США Дональда Трампа о потенциальном поединке в Белом доме.

© Чемпионат.com

«Кто бы ни был в карде, но он будет просто невероятным. Моей мечтой было бы, чтобы главным событием карда стал поединок между Томом Аспиналлом и Джоном Джонсом. Мог бы вернуться Конор Макгрегор? Возможно», – сказал президент UFC на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

На данный момент официальных анонсов о турнире UFC в Белом доме не проводилось.

Ранее Дана раскрыл условие для организации поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.