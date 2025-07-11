Джон Джонс прояснил свой актуальный статус после решения завершить карьеру

Бывший чемпион UFC Джон Джонс признался, что возобновил тренировки после слов президента США о поединке в Белом доме.

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«Представлять Америку в Белом доме – возможность для меня. И мне всё равно, с кем я буду драться в тот вечер. Я нашёл причину, которая мне нужна. Это нечто большее, чем деньги. Кто знает, что нас ждёт в будущем, но как только я услышал заявление Дональда Трампа, я снова начал тренироваться», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, о решении Джонса завершить карьеру в конце июня 2025 года сообщил президент UFC Дана Уайт. Всего в смешанных единоборствах американский спортсмен одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.