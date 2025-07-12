Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги ACA

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги АСА.

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Церемония состоялась во время турнира ACA 189, прошедшего в пятницу в Грозном. Кадыров получил специальные перчатки в трофейной рамке.

Напомним, в главном бою турнира Абдул-Азиз Абдулвахабов победил Али Багова техническим нокаутом и сохранил пояс чемпиона в легком весе.