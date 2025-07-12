Шлеменко нокаутировал испанца на турнире в Омске

Lenta.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко одержал победу над испанцем Гильерме Каденой на турнире собственного промоушена SFC. Результаты доступны на странице организации во «ВКонтакте».

Шлеменко нокаутировал испанца на турнире в Омске
© РИА Новости

Поединок прошел в Омске и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Шлеменко высказался о реванше с Магомедом Исмаиловым. Спортсмен признался, что ему все равно, примет ли соперник бой.

Всего в активе 40-летнего Шлеменко 67 побед, 16 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Кадена одержал 37 побед и 25 раз проиграл.